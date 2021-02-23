 Ярославський буде відроджувати Металіст на базі Метала | Футбол | Champion.com.ua
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Ярославський буде відроджувати Металіст на базі Метала

Сьогодні 22:46 142 0
Олександр Ярославський прокоментував відродження Металіста
Ярославський буде відроджувати Металіст на базі Метала
#Металіст, #Ярославський

Джерело - Чемпіон.

Металіст можуть відродити на базі клубу Другої ліги – Метала.

Про це розповів експрезидент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Діалог з Красніковим (засновник Метала – прим) ніколи не зупинявся. Якщо я взявся за повернення Металіста – він буде обов’язково в Харкові, уболівальники можуть бути спокійними. Ми його повернемо залізно. У мене немає в цьому жодних сумнівів.

Коли я брав Металіст у 2005-му році, він грав у Першій лізі, а потім ми розривали відомі європейські клуби. Я впевнений, що наш старий-новий проєкт братиме участь у Лізі чемпіонів. Харків цього заслуговує. Достатньо буде фінансування, достатньо грошей, щоб ми грали в Лізі чемпіонів", - розповів Ярославський.

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