Металіст можуть відродити на базі клубу Другої ліги – Метала.

Про це розповів експрезидент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Діалог з Красніковим (засновник Метала – прим) ніколи не зупинявся. Якщо я взявся за повернення Металіста – він буде обов’язково в Харкові, уболівальники можуть бути спокійними. Ми його повернемо залізно. У мене немає в цьому жодних сумнівів.

Коли я брав Металіст у 2005-му році, він грав у Першій лізі, а потім ми розривали відомі європейські клуби. Я впевнений, що наш старий-новий проєкт братиме участь у Лізі чемпіонів. Харків цього заслуговує. Достатньо буде фінансування, достатньо грошей, щоб ми грали в Лізі чемпіонів", - розповів Ярославський.