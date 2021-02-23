Помер 22-річний гравець Аталанти

Джерело - football24.ua.
На 22 році життя помер колишній лідер команди U-19 Аталанти Віллі Брасіано Та Бі.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Та Бі помер від раку печінки. Талант боровся із хворобою упродовж тривалого часу. Останні кілька місяців перед смертю він провів на батьківщині. Опорний хавбек став гравцем Аталанти в січні 2019-го, швидко вибився в лідери юнацької команди та допоміг прімавері здобути чемпіонський титул.
Віллі Брасіано Та Бі народився у місті Діво та виховувався в місцевих клубах Аджам, Муссу та культовій академії АСЕК Мімозас. Також він виступав за збірні Кот-д'Івуару U-17 і U-20.
Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021