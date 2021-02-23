 Помер 22-річний гравець Аталанти | Футбол | Champion.com.ua
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Помер 22-річний гравець Аталанти

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Серце івуарійця зупинилося на 22-му році життя
Помер 22-річний гравець Аталанти
#Аталанта

Джерело - football24.ua.

На 22 році життя помер колишній лідер команди U-19 Аталанти Віллі Брасіано Та Бі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Та Бі помер від раку печінки. Талант боровся із хворобою упродовж тривалого часу. Останні кілька місяців перед смертю він провів на батьківщині. Опорний хавбек став гравцем Аталанти в січні 2019-го, швидко вибився в лідери юнацької команди та допоміг прімавері здобути чемпіонський титул.

Віллі Брасіано Та Бі народився у місті Діво та виховувався в місцевих клубах Аджам, Муссу та культовій академії АСЕК Мімозас. Також він виступав за збірні Кот-д'Івуару U-17 і U-20.

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