 Дніпро-1 підтвердив, що ФІФА не визнала клуб спортивним правонаступником Дніпра | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 підтвердив, що ФІФА не визнала клуб спортивним правонаступником Дніпра

Сьогодні 18:58 416 0
Джаба Канкава хотів визнати Дніпро-1 правонаступником Дніпра
Дніпро-1 підтвердив, що ФІФА не визнала клуб спортивним правонаступником Дніпра
#Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.

СК Дніпро-1 підтвердив, що колишній гравець Дніпра звертався до ФІФА з проханням визнати Дніпро-1 спортивним правонаступником дніпровського клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

"ФІФА відмовила футболісту Джабі Канкаві у задоволенні вимог визнати СК Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро та зобов’язати наш клуб сплатити борг ФК Дніпро перед футболістом", - йдеться в повідомленні.

Футболіст подавав цю заяву з метою виплати Дніпром-1 боргів, які залишилися у Дніпра перед ним.

 Канкава виступав за Дніпро з 2007 по 2015 роки, а після клуб був знижений у Другу Лігу, а Канкава продовжив кар'єру у французькому Реймсі.

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