 Динамо із 24 гравцями відправилось на матч з Брюгге | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо із 24 гравцями відправилось на матч з Брюгге

Сьогодні 17:47 667 0
Луческу взяв із собою в Бельгію 24 футболісти
Динамо із 24 гравцями відправилось на матч з Брюгге
#Динамо, #Брюгге

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Делегація Динамо вирушила до Бельгії на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Бельгії 24 футболісти:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора;

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд;Ф

Нападники: Родрігес, Бєсєдін, Супряга, Ванат.

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