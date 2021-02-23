Динамо із 24 гравцями відправилось на матч з Брюгге

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Делегація Динамо вирушила до Бельгії на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Бельгії 24 футболісти:
Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора;
Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд;Ф
Нападники: Родрігес, Бєсєдін, Супряга, Ванат.