Вадим Євтушенко знайшов новий клуб

Відомий український фахівець Вадим Євтушенко очолив Кристал.

Про це повідомляє пресслужба херсонського клубу.

В Україні Євтушенко був головним тренером команд Зірка, Ворскла, Динамо-2 і Черкаський Дніпро, також працював асистентом у збірній України і київському Динамо.

Також Євтушенка призначили директором клубу.

Посаду помічника головного тренера зайняв Олег Кириленко. 32-річний фахівець – вихованець Динамо, відомий за своїми виступами в київських ЦСКА і Зірці, а також – в клубах США та Іспанії.