Клуб Другої ліги близький до зняття з чемпіонату

Черкащині не вдалося вирішити питання з фінансуванням на 2021 рік

Джерело - ФК Черкащина.

Керівництво Черкащини збирається найближчим часом зняти команду з чемпіонату Другої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клубу не вдалося вирішити питання з фінансуванням на 2021 рік. Нещодавно у відставку пішов головний тренер Анатолій Безсмертний, а багато гравців перейшли в інші клуби. Раніше клуб повідомляв про свої проблеми.

Клуб Черкащина направив звернення до голови Черкаської ОДА Олександру Скічко, у відкритому листі запропонувавши йому посаду почесного президента клубу і попросивши передбачити заходи з підтримки професійних клубів Черкащина та Дніпро. Однак відповіді від новопризначеного губернатора області не було.

Після осінньої частини сезону Черкащина перебуває на 5-му місці групи В (19 очок), а інший клуб, Дніпро з Черкас, займає 9-те місце (8 очок).