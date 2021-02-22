Власник ПСЖ зустрівся з Алабою

ПСЖ хоче переманити Алабу

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі особисто зустрівся з оборонцем Баварії Давідом Алабою, щоб обговорити можливість майбутньої співпраці.

Про це повідомив журналіст Макс Білефельд.

Про результат діалогу між футболістом та функціонером поки невідомо. Нагадаємо, чинний контракт Девіда з мюнхенцями завершується влітку, і австрієць вже заявив про своє прощання з німецьким грандом.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 21 матч, в яких відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, Алаба залишить Баварію.