Пятов: Сучасні м’ячі летять швидше

Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов оцінив сучасні футбольні м'ячі.

Про це розповів сам футболіст.

"Футбол еволюціонує настільки, що навіть м'ячі виляють і летять швидше.

Це не вигадка. Виробники постійно розробляють нові моделі м'ячів. І таким чином хочуть зробити свій внесок у цікавий і видовищний футбол.

І правда, м'ячі різних брендів поводяться по-різному. Тому у гравців навіть є свої улюбленці. Мені, наприклад, подобаються м'ячі з Ліги чемпіонів.

А ви вірите, що м'ячі можуть бути непередбачуваними?", — написав Пятов.