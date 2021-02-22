Скоулз назвав найслабшу ланку Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.
Голкіпер Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа демонструє найслабшу гру у команді.
Про це розповів колишній півзахисник МЮ Пол Скоулз.
"Я вже говорив про Де Хеа. Вважаю, що позиція голкіпера зараз - найслабша ланка в Юнайтед. Але це особисто моя думка.
Чому я так вважаю? Все просто: Давид показує невпевнену гру. Це стає реальною проблемою для манкуніанців", - розповів Скоулз.
30-річний іспанець грає за Манчестер Юнайтед з літа 2011 року. У поточному сезоні він провів за клуб 28 матчів у всіх турнірах і пропустив 37 м'ячів.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переграв Ньюкасл у 25 турі АПЛ.