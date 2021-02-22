ВПК-Агро готує трансфер вихованця Динамо

Джерело - sportarena.com.
ВПК-Агро може підписати 29-річного українського півзахисника Євгена Морозенка.
Про це повідомляє sportarena.com.
Морозенко — вихованець київського Динамо, але за першу команду киян так і не дебютував. Раніше хавбек грав за різні юнацькі збірні України.
Протягом кар'єри Морозенко виступав за чеський Слован, грузинську Гурію, Олександрію, Верес, Олімпік і Чорноморець. Останнім клубом півзахисника була Черкащина, за яку він зіграв 13 ігор.
ВПК-Агро посідає 13-е місце в Першій лізі України.