Клопп міг очолити Баварію до Боруссії

У 2008 році Баварію міг очолити нинішній тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Про це розповів голова правління Баварії Карл-Гайнц Румменігге розповів, що

"Так уже сталося, що в підсумку ми вибрали не Клоппа, а Юргена Клінсманна. Я частково відповідальний за це рішення. На жаль, ми припустилися помилки. Мені дуже шкода. Це було не найкраще рішення для обох сторін.

Улі Геннес (колишній президент Баварії - прим.) вів переговори з Клоппом в той час. Нам потрібно було швидко прийняти рішення, і ми вибрали Клінсманна", - розповів Румменігге.

Нагадаємо, що Клінсманна звільнили з Баварії через 10 місяців після призначення. Клопп, в свою чергу, 2008-му очолив дортмундську Боруссію, з якої дійшов до фіналу Ліги чемпіонів і завоював два чемпіонські титули Бундесліги.