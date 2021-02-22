 Ювентус хоче зберегти Морату | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Стала відома ринкова ціна бою Усик - Джойс
Сьогодні 12:25 2004
Берінчик вийде в ринг 21 березня проти чемпіона WBO Latino
Сьогодні 14:13 879
Місія: Виграти 21 тачку у Favbet
Сьогодні 12:44 2044
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Сьогодні 10:22 31644
Ультрас Динамо вивісили ганебний банер на адресу Медведчука та Суркіса
Вчора 21:27 2565
Динамо вирвало нічию в Десни у 15 турі УПЛ
Вчора 21:27 4938 1
Шахтар без проблем переграв Рух у 15 турі УПЛ
Вчора 18:55 1122
Інтер розгромив Мілан у 23 турі Серії А
Вчора 17:54 885
Україна поділила 7 місце в медальному заліку чемпіонату світу
Вчора 17:52 1586
Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21
Вчора 16:54 1595
Блоги
Відео дня. Голанд забив фантастичний гол у ворота Шальке
Відео дня. Голанд забив фантастичний гол у ворота Шальке Андрій Твердохліб
Вчора 16:14 1592
Ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв небесної сотні
Ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв небесної сотні Андрій Твердохліб
Вчора 16:07 914
Легендарне золото! 7 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Легендарне золото! 7 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
Вчора 12:13 4973 2
У Маріуполі зіграли в хокей на Азовському морі
У Маріуполі зіграли в хокей на Азовському морі Valeriy Ruchka
20.02.2021 18:19 663
Шовковський з Павелком вшанували пам'ять Небесної сотні
Шовковський з Павелком вшанували пам'ять Небесної сотні Valeriy Ruchka
20.02.2021 18:01 685
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:57 Футбол Лорьян - Лілль 1:4. Огляд матчу 45
17:46 Футбол Лунін та ще 18 гравців Реала відправились на матч проти Аталанти Маліновського 200
17:29 Футбол Маріуполь прийме Дніпро-1 на Дніпро-Арені 254
17:14 Пряма трансляція Атлетіко - Челсі: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 154
17:13 Баскетбол Міннесота звільнила головного тренера 220
16:56 Футбол Атлетік - Вільярреал 1:1. Огляд матчу 225
16:48 Футбол Клопп міг очолити Баварію до Боруссії 283
16:39 Блог У Мексиці суддя відбив м'яч, що летів у ворота 591
16:31 Футбол Луческу: Русин - великий талант, але йому ще рано грати у Динамо 780
16:15 Футбол Ювентус хоче зберегти Морату 391
15:52 Футбол Аталанта - Наполі 4:2. Огляд матчу 686
15:39 Футбол Брюгге - Динамо Київ: Де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги Європи 819
15:26 Бокс Арум: Не скажу, що ESPN обов'язково хоче провести реванш Ломаченко - Лопес 620
15:09 Формула 1 Альфа Ромео представила болід 2021 року 641
14:51 Бокс Реванш Повєткін - Вайт знову перенесли 755
14:39 Футбол Шахтар - Маккабі Т-А: Де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги Європи 879
14:25 Футбол Шальке - Боруссія Д 0:4. Огляд матчу 713
14:13 Бокс Берінчик вийде в ринг 21 березня проти чемпіона WBO Latino 879
14:11 Бокс Арум: Цього тижня ми дізнаємося чи зможе відбутися бій Кроуфорд - Пакьяо 747
14:08 Блог Фото дня. Світоліна і Костюк зустрілися в Києві 977
13:52 Футбол Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А: онлайн-трансляція 554
13:39 Футбол Павелко: Вважаємо, є дати для проведення матчу Швейцарія - Україна 1087
13:25 Футбол Айнтрахт - Баварія 2:1. Огляд матчу 691
13:13 Бокс Гірн: Скоро відбудуться промоутерські торги за бій Усик - Джойс 1149
12:53 Футбол Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ: онлайн-трансляція 765

Ювентус хоче зберегти Морату

Сьогодні 16:15 391 0
Ювентус має намір продовжити оренду Мората
Ювентус хоче зберегти Морату
#Ювентус, #Мората

Джерело - isport.ua.

Ювентус має намір продовжити оренду угоду з 28-річним форвардом Альваро Моратою.

Про це повідомляє Goal.

Керівництво італійського клубу має намір домовитися про продовження оренди гравця з мадридським Атлетіко, у якого права на іспанця.

Варто зазначити, що у вересні минулого року Ювентус орендував Морату на рік за 10 млн євро з можливістю викупу. Зараз вони хочуть повторити цю процедуру і вже в червні 2022 роки повернутися до питання про викуп нападника за 35 мільйонів.

У нинішньому сезоні Мората зіграв 17 матчів в чемпіонаті Італії, в яких забив чотири голи.

Коментарі ()