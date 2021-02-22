Ювентус хоче зберегти Морату

Ювентус має намір продовжити оренду Мората

Ювентус має намір продовжити оренду угоду з 28-річним форвардом Альваро Моратою.

Про це повідомляє Goal.

Керівництво італійського клубу має намір домовитися про продовження оренди гравця з мадридським Атлетіко, у якого права на іспанця.

Варто зазначити, що у вересні минулого року Ювентус орендував Морату на рік за 10 млн євро з можливістю викупу. Зараз вони хочуть повторити цю процедуру і вже в червні 2022 роки повернутися до питання про викуп нападника за 35 мільйонів.

У нинішньому сезоні Мората зіграв 17 матчів в чемпіонаті Італії, в яких забив чотири голи.