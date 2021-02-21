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Сьогодні, 21 лютого, відбулися матчі 26 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
26 тур, 21 лютого
Монпельє - Ренн 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 17 Мавідіді, 2:0 - 27 Мавідіді, 2:1 - 78 Гірассі
Ланс - Діжон 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Фофана, 1:1 - 61 Нгонда, 2:1 - 64 Банза
Ніцца - Мец 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Куяте, 0:2 - 38 Гує, 1:2 - 61 Гуїрі(П)
Страстбур - Анже 0:0
Лорьян - Лілль 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 21 автогол Гравійон, 1:1 - 23 Ерго, 1:2 - 38 Фонте, 1:3 - 59 Іконе, 1:4 - 90+1 Брадарич