Тухель оцінив майбутє Жіру у Челсі

Головний тренер Челсі Томас Тухель ще не ухвалив рішення щодо подальшої ролі Олів'є Жіру в колективі.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Ще нічого не вирішено. Сезон не завершений, попереду достатньо часу, щоб ухвалити правильне рішення. Я лише нещодавно прийшов у клуб, а тому потрібно більше часу, щоб дослідити команду.

Кожен гравець точно заслуговує на шанс показати свою цінність для колективу. Поки що можу сказати, що щасливий працювати з Олів'є. Він є гравцем неймовірного рівня", – розповів Тухель.