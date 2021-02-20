Безус відмовив турецькому клубу

Український хавбек Гента Роман Безус взимку міг перебратися до Туреччини.

Про це розповів сам футболіст, повідомляє сайт Футбол Україна.

"У січні надходили пропозиції від інших клубів, але так відбувається під час кожного трансферного вікна. Я не приділяв багато уваги цьому, але бачив, що ЗМІ підхопили це. Це правда, що я міг заробити багато грошей в Туреччині, але мені це нецікаво.

Мені подобається грати за Гент. У мене є шанс, який дає тренер. Моїй родині теж тут подобається, так навіщо їхати?, - сказав Безус.