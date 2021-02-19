Баварія може всією командою піти на карантин

Коронавірус може внести корективи в підготовку мюнхенців до матчу проти Лаціо

Баварія може піти на коронавірусний карантин напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо.

Про це повідомляє Sportschau.

За інформацією джерела, таке рішення може бути прийнято через декілька випадків захворювання в Баварії. Напередодні коронавірусом заразилися Леон Горецка, Хаві Мартінес, Бенжамен Павар і Томас Мюллер.

Органи охорони здоров'я Мюнхена заявили, що у них є всі повноваження для закриття клубу на карантин. Наразі лікарі проводять повну перевірку.

Нагадаємо, що 20 лютого Баварія повинна зустрітися з Айнтрахтом в рамках Бундесліги. А 23 лютого команда Фліка проведе матч Ліги чемпіонів проти Лаціо.

Раніше, Алаба залишить Баварію.