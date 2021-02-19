 Баварія може всією командою піти на карантин | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія може всією командою піти на карантин

Сьогодні 20:39 534 0
Коронавірус може внести корективи в підготовку мюнхенців до матчу проти Лаціо
Баварія може всією командою піти на карантин
#Баварія

Джерело - iSport.ua.

Баварія може піти на коронавірусний карантин напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо.

Про це повідомляє Sportschau.

За інформацією джерела, таке рішення може бути прийнято через декілька випадків захворювання в Баварії. Напередодні коронавірусом заразилися Леон Горецка, Хаві Мартінес, Бенжамен Павар і Томас Мюллер.

Органи охорони здоров'я Мюнхена заявили, що у них є всі повноваження для закриття клубу на карантин. Наразі лікарі проводять повну перевірку.

Нагадаємо, що 20 лютого Баварія повинна зустрітися з Айнтрахтом в рамках Бундесліги. А 23 лютого команда Фліка проведе матч Ліги чемпіонів проти Лаціо.

Раніше, Алаба залишить Баварію.

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