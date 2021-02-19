Експерт розповів про перехід Коваленка в Аталанту

При переході півзахисника Віктора Коваленка з Шахтаря в Аталанту всі сторони залишилися задоволені результатом.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Шанси у Коваленка заграти в Аталанті дуже хороші. Нещодавно в La Gazzetta Dello Sport вийшов матеріал, присвячений Віктору. Фахівці вважають, що Коваленко - це Пессіна і Пашалич, два в одному. Він цю функцію може взяти на себе і йому видають дуже хороші аванси.

"Для Коваленка ніколи не було важливою сама сума грошей. У нього були відмінні умови в Шахтарі, і якби він хотів поправити своє становище, він міг би за допомогою агентів вимагати їх, залишившись в Шахтарі. Але він дуже хоче грати і вірить, що в системі Гасперіні у нього більше шансів заявити про себе.

Чому клуб не заробив більше? Трансфер не спонтанний, але сама ймовірність його здійснення з'явилася тільки взимку. Проте Шахтар отримав відступні, зігравши на користь гравця, не стали тримати його до кінця контракту. Це посилення збірної - наш гравець опинився в Серії А, сам Віктор отримав вигідний контракт, тому всі сторони залишилися задоволені.

Залишилося дочекатися відмашки Гасперні на дебют", - сказав Денисов.