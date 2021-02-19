 Власник Інтера задумався про продаж клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Власник Інтера задумався про продаж клубу

Сьогодні 19:10 684 0
Suning буде займатися роздрібним бізнесом
Власник Інтера задумався про продаж клубу
#Інтер

Джерело - Football Italia.

Компанія власника футбольного клубу Інтер Чжана Цзіньдуна Suning скоротить інвестиції, що не належать до роздрібного бізнесу.

Про це заявив сам Цзіньдуна.

"Ми повинні зосередитися на нашому основному виді діяльності, прибрати зайве, змінити вектор розвитку. Ми рішуче зосередимося на роздрібному бізнесі, закриємо і скоротимо наш бізнес, який не має відношення до роздрібного бізнесу, без коливань", - сказав Цзіньдуна.

Suning збирається продати контрольний пакет акцій міланського клубу компанії BC Partners, яка вела переговори про придбання гранда італійської Серії А, хоча британський фонд і Suning ще не дійшли згоди щодо вартості клубу.

Раніше, Інтер впевнено переміг Лаціо у 22 турі Серії А.

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