Каштру: Шахтар здобув заслужену перемогу

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив перемогу над Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Багато хто хотів побачити гол Соломона, що йому завадило? Ми хотіли перемогти сьогодні. Те, що інші хотіли - команду мало цікавило. Цікавило відвезти перевагу. Мета виконана - вітаю команду. Зробили це проти суперника, який десять матчів не програвав. Перемога складна, але заслужена.

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Награвали чи перший гол? Звичайно, ми відпрацьовуємо всі. Суперники часто не дають здійснювати такі атаки. У цьому моменті все вийшло. Вітаю всіх, хто працює заради того, щоб наша команда була все сильнішою і сильнішою.

Чи важливий другий гол? Ми не знаємо, що важливо чи ні в футболі. Залишається поєдинок. У нас є перевага, але ми нічого не виграли і нічого не вирішено. Краще поїхати з рахунком 0:2, ніж 0:1. Як мінімум дев'яносто хвилин ми ще відіграємо", - відзначив Каштру.