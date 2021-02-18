Реал склав план придбання Мбаппе

Мадридський клуб мріє підписати французького форварда ПСЖ

Мадридський Реал розробив план підписання 22-річного нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє AS.

Вершкові розраховують отримати додаткові кошти від продажу своїх футболістів, щоб викупити контракт Мбаппе у паризького клубу.

Кіліан захищає кольори ПСЖ з літа 2018-го року після переходу з Монако за €145 мільйонів. У поточному сезоні форвард провів за паризький клуб 29 матчів у всіх турнірах, де забив 21 м'яч і віддав 9 результативних передач.

Контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €180 мільйонів.

В активі Кіліана 39 матчів за збірну Франції, де він забив 16 м'ячів.

Раніше, Мбаппе міг безплатно перейти в Арсенал.