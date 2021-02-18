Кавані хоче залишитись у Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.
Уругвайський форвард Едінсон Кавані налаштований продовжити співпрацю з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє The Telegraph.
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Чинний контракт 34-річного нападника з манкуніанцями завершується влітку, в угоді є пункт щодо пролонгації ще на один рік. "Червоні дияволи" підписали Едінсона восени на правах вільного агента, до цього уругваєць захищав кольори ПСЖ.
У нинішньому сезоні АПЛ Кавані провів 17 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.