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Ковалець покинув Чорноморець

Сьогодні 15:12 565 0
Угоду розірвали за обопільною згодою
Ковалець покинув Чорноморець
#Чорноморець

Джерело - chernomorets.odessa.uа.

Сергій Ковалець залишив посаду головного тренера Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.

Ковальця на цій посаді змінить ексфутболіст Чорноморця Олексій Антонов, який раніше працював асистентом Сергія Ковальця.

Ковалець очолював Чорноморець з травня 2020 року. Під його керівництвом одесити пішли на зимову перерву на третьому місці в турнірній таблиці Першої ліги.

Раніше, Чорноморець завдяки дублю Кравченка розгромив Епіцентр у контрольному матчі.

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