Нині француз працює в МЛС

Джерело - Sport Arena.

Керівництво Борнмут розглядає кандидатуру колишнього лідера Арсеналу Тьєррі Анрі на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Французький фахівець може замінити Джейсона Тіндолл, який був звільнений на початку лютого.

Зараз Анрі очолює клуб МЛС - Монреаль Імпакт. За підсумками минулого сезону команда француза не змогла пробитися у фінальний етап плей-оф.

Раніше Анрі працював в академії Арсеналу, а також входив в тренерський штаб збірної Бельгії. У жовтні 2018 року француз очолив Монако, але вже в січні наступного року покинув клуб Ліги 1.

Борнмут йде на шостому місці в Чемпіоншипа, поступаючись 12 очок лідеру чемпіонату - Норвіч.

Раніше, Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ.