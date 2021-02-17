Суркіс: Якщо гол Вереса порівнюють з ван Бастеном... Я тоді Пеле

Президент Динамо Ігор Суркіс здивований тим, що найкращим голом України у 2020 році визнали м'яч, забитий Вересом.

Про це заявив сам функціонер.

"Я дізнавався, чи підписував в клубі хтось якісь списки. Зазвичай я бачу списки номінантів на найкращого гравця, тренера, суддю. Цього разу я нічого не бачив. І як проходило голосування, мені незрозуміло. Зі мною завжди погоджують генеральний директор, заступник гендиректора, показує всі ці номінації і ми вирішуємо, хто вартий якогось звання.

Те ж саме я можу сказати про найкращий гол 2020 року. Я не кажу, що це обов'язково повинен бути гол Циганкова. Може, це повинен бути гол Маліновського. Але за важливістю для всієї країни, коли Циганков забив гол і ми обіграли Іспанію, напевно, це найважливіший історичний гол.

А влаштовувати клоунаду і порівнювати гол "Вереса" з голом ван Бастена...Тоді я Пеле", - заявив Суркіс.