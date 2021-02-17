ПСЖ повісив цінник на Мбаппе

Форвард проводить результативний сезон

Парі Сен-Жермен зажадає мінімум € 200 млн за нападника Киліана Мбаппе, якщо французькому клубу доведеться продати футболіста.

Про це повідомляє Get French Football News.

Таку суму клуб проситиме у покупців, якщо форвард не буде продовжувати свій чинний контракт, який розрахований до літа 2022 року.

У нинішньому сезоні Мбаппе взяв участь у 29 матчах французької Ліги 1, в яких забив 21 гол і віддав 9 гольових передач.

Раніше, ПСЖ на виїзді розгромив Барселону у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.