Луческу: Хто буде грати - це я вирішу завтра

У Брюгге є фінансові можливості та щороку покращує свій склад, щоб відповідати своїй атакувальної філософії.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Проблеми Брюгге з коронавірусом? Майже всі команди перейшли через такі моменти, тому у всіх є гравці, щоб їх замінити. Але ця ситуація нічого не змінює в плані двоматчевого протистояння. Що стосується Брюгге, то це хороша атакувальна команда. У них є фінансові можливості, і вони щороку покращують свій склад, щоб відповідати своїй атакувальної філософії.

З приводу чищення поля перед минулим матчем, то я просто побачив сніг і вирішив допомогти, нічого особливого. Хотів показати, що ще поле не очищене для матчу і тому взяв лопату.

Зустрічаються дві команди, які йдуть на перших місцях у своїх чемпіонатах. Мені здається, це найрівніша пара, найрівніші суперники. Мені здається, більше таких пар немає. Суперник грає в атакувальний і агресивний футбол, тому нам важливо зберегти баланс між обороною і атакою. Буде важливо виходити з-під пресингу противника.

Що стосується травмованих, то Забарний готується до повернення в загальну групу. А хто буде грати - це я вирішу завтра.

Я вважаю, що ми добре підготувалися на зборах, ми зіграли матч в УПЛ, що додало мені оптимізму. У суперника було багато матчів в чемпіонаті, і вони в цьому плані більш підготовлені", - сказав Луческу.