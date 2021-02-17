Грізманн: Мбаппе буде на рівні Мессі та Роналду

Джерело - football24.ua.
Нападник Барселони Антуан Грізманн оцінив гру форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе після очної зустрічі в 1/8 фіналу ЛЧ.
Про це розповів сам футболіст.
Актуально: Барселона - ПСЖ 1:4. Огляд матчу
"Я радий за нього. Його багато критикували останнім часом. Як тільки Мбаппе грає гірше, його критикують. Це доволі просто.
Але я переконаний, що у ПСЖ є майбутня зірка, яка буде на рівні Мессі та Роналду. Він провів справді блискучий матч", – розповів Грізманн.
Раніше, Реал відмовиться від Мбаппе заради Голанда.