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Брюгге чекає несподіванка в Україні

Сьогодні 11:58 562 0
МОЗ хоче додатково протестувати гравців Брюгге
Брюгге чекає несподіванка в Україні
#Брюгге, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Брюгге, який прибуде у Київ 17 лютого, очікує в Україні несподіванка.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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"Важлива деталь. Після прибуття, бельгійську делегацію чекає не зовсім приємна новина. МОЗ України прийняв рішення провести додаткове ПЛР-тестування, враховуючи спалах цієї зарази в Брюгге.

Повідомлення про це отримали як команди, так і УЄФА. Подібний випадок у динамівців мав місце минулої осені в Барселоні", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Брюгге назвало заявку на матч проти Динамо.

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