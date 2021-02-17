Брюгге чекає несподіванка в Україні

Брюгге, який прибуде у Київ 17 лютого, очікує в Україні несподіванка.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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"Важлива деталь. Після прибуття, бельгійську делегацію чекає не зовсім приємна новина. МОЗ України прийняв рішення провести додаткове ПЛР-тестування, враховуючи спалах цієї зарази в Брюгге.

Повідомлення про це отримали як команди, так і УЄФА. Подібний випадок у динамівців мав місце минулої осені в Барселоні", - йдеться в повідомленні.