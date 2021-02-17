Куман назвав причини поразки від ПСЖ

Головний тренер Барселони Рональд Куман виділив причини поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів

Про це розповів гсам наставник.

"У другому таймі у нас були проблеми при грі в обороні. З точки зору фізпідготовки вони нас перевершили. Нам потрібно визнати, що вони були кращими. Вони показали, що наразі є більш досконалою командою, ніж ми. Нам потрібно це прийняти і попрацювати над поліпшенням деяких аспектів. Ми знаємо, що це можливо, тому що ми грали проти чудової команди, фізично підготовленої і досвідченої команди, яка багато в чому нас випереджає.

Міг би вам збрехати, але при 1:4 вдома залишається не так багато варіантів. Гра продемонструвала, чого нам не вистачає, щоб бути на рівні найкращих, особливо на рівні Ліги чемпіонів", - сказав Куман.