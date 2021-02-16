Майк Дін повернеться до суддівства в АПЛ

Арбітр отримував погрози від фанатів

Англійський футбольний арбітр Майк Дін призначений головним суддею матчу 25-го туру чемпіонату Англії Бернлі - Вест Бромвіч.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

52-річний не працював на матчах минулого туру АПЛ через те, що йому надходили погрози вбивством після помилок в попередніх іграх.

У матчі 23-го туру чемпіонату Англії між Вест Гемом і Фулгемом (0:0) він видалив з поля Томаша Соучека. 8 лютого червона картка була скасована.

Дін також працював на грі 22-го туру АПЛ, в якій Саутгемптон програв Манчестер Юнайтед (0:9). Рефері в цьому матчі видалив футболістів Саутгемптона Олександра Янкевіца і Яна Беднарека.

У другому епізоді Дін спершу не видалив Беднарека, просто призначивши пенальті, але вирішив звернутися до ВАР, подивився повтор епізоду і після цього показав захисникові святих червону картку. Пізніше це видалення також було анульовано.

Раніше, Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ.