Максимов виділив гру Цітаішвілі

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов оцінив нічию зі львівським Рухом (1:1) в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Жора Цітаішвілі – молодець, взяв гру на себе і забив гол. Від нападника і півзахисника завжди потрібно, щоб він реалізовував свої моменти. Суперник розраховував, що вони будуть грати в комбінаційний футбол, тому ми їх пресингували", - сказав Максимов.