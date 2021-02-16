Куман остерігається Мбаппе

Головний тренер каталонської Барселони Рональд Куман поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Про це розповів сам наставник.

"Підходимо до матчу з великим ентузіазмом. З самого початку розуміли, що нас чекає дуже важке протистояння - у ПСЖ сильна команда. Думаю, протистояння вийде цікавим: Барса значно додала в останні місяці, і ПСЖ на хорошому ходу. Нас чекають два цікавих і гарних матчі.

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Мессі - найкращий гравець у світі. Нам треба, щоб він був в найкращій формі. Кіліан Мбаппе дуже швидкий і може створити багато проблем, але ми налаштовуємося на хорошу гру, адже такими матчами треба насолоджуватися", - сказав Куман.