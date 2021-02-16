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Куман остерігається Мбаппе

Сьогодні 12:46 327 0
Рональд Куман прокоментував матч проти ПСЖ
Куман остерігається Мбаппе
#Куман, #Барселона, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Головний тренер каталонської Барселони Рональд Куман поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Про це розповів сам наставник.

"Підходимо до матчу з великим ентузіазмом. З самого початку розуміли, що нас чекає дуже важке протистояння - у ПСЖ сильна команда. Думаю, протистояння вийде цікавим: Барса значно додала в останні місяці, і ПСЖ на хорошому ходу. Нас чекають два цікавих і гарних матчі.

Актуально: Барселона - ПСЖ: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Мессі - найкращий гравець у світі. Нам треба, щоб він був в найкращій формі. Кіліан Мбаппе дуже швидкий і може створити багато проблем, але ми налаштовуємося на хорошу гру, адже такими матчами треба насолоджуватися", - сказав Куман.

Раніше, Підгрушна фінішувала сьомою у персьюті на чемпіонаті світу.

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