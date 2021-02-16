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Алаба оголосить про відхід із Баварії

Сьогодні 11:45 124 0
Алаба влітку змінить клуб
Алаба оголосить про відхід із Баварії
#Алаба, #Баварія

Джерело - football24.ua.

Захисник Баварії Давід Алаба прийняв рішення щодо свого майбутнього та оголосить про нього на спеціальній пресконференції вже сьогодні, 16 лютого.

Про це повідомляє Bild.

Журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомляє, що Алаба узгодив 4-річний контракт із мадридським Реалом, куди перебереться влітку цього року.

Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він зіграв 415 матчів, відзначився 33 голами та 50 асистами.

Нагадаємо, Реал розглядає чотирьох захисників на заміну Рамосу.

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