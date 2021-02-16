Алаба оголосить про відхід із Баварії

Алаба влітку змінить клуб

Захисник Баварії Давід Алаба прийняв рішення щодо свого майбутнього та оголосить про нього на спеціальній пресконференції вже сьогодні, 16 лютого.

Про це повідомляє Bild.

Журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомляє, що Алаба узгодив 4-річний контракт із мадридським Реалом, куди перебереться влітку цього року.

Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він зіграв 415 матчів, відзначився 33 голами та 50 асистами.

Нагадаємо, Реал розглядає чотирьох захисників на заміну Рамосу.