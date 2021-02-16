Алаба оголосить про відхід із Баварії

Джерело - football24.ua.
Захисник Баварії Давід Алаба прийняв рішення щодо свого майбутнього та оголосить про нього на спеціальній пресконференції вже сьогодні, 16 лютого.
Про це повідомляє Bild.
Журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомляє, що Алаба узгодив 4-річний контракт із мадридським Реалом, куди перебереться влітку цього року.
Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він зіграв 415 матчів, відзначився 33 голами та 50 асистами.
Нагадаємо, Реал розглядає чотирьох захисників на заміну Рамосу.