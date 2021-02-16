Почеттіно назвав основну ціль ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно перед матчем з Барселоною в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів назвав головну ціль паризького клубу у турнірі.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Це особливий матч, тим більше що я перебуваю тут близько сорока днів. Я відчуваю, що цей матч важливий для команди. Перемога в Лізі чемпіонів - основна мета клубу.

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Умови такі, які є, але до матчу ми будемо готові. Щодо цього я спокійний. Що трапилося, того не змінити. Команда вже не та, що раніше, і я намагаюся побудувати тут щось нове.

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Так, важливі гравці пропустять матч. Але команда спить і бачить, як би скоріше вийти на поле, і віддасть всі сили заради перемоги.

У команді екстраординарна атмосфера і єдність. Ці гравці хочуть щось зробити заради клубу і його історії. Ми хочемо, щоб у ПСЖ був свій характер ", - розповів Почеттіно.