Маркевич готовий очолити польський клуб

Голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич міг би погодитися на роботу головним тренером в клубі, що виступає в польській Екстракласі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Пенсія? Ні, точно немає. Більш того, я хочу повернутися. В роботі в Польщі я був би зацікавлений. Але за умови, що це буде серйозний і масштабний проєкт, команда, яка буде боротися за трофеї.

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Середняк - напевно, не очолив би. Але якщо клуб, який хоче чогось досягти, то я готовий.

Контракт з Українською федерацією футболу? Думаю, це питання можна вирішити", - розповів Маркевич.