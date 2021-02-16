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Маркевич готовий очолити польський клуб

Сьогодні 08:11 949 0
Мирон Маркевич готовий повернутися у великий футбол
Маркевич готовий очолити польський клуб
#Маркевич

Джерело - isport.ua.

Голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич міг би погодитися на роботу головним тренером в клубі, що виступає в польській Екстракласі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Пенсія? Ні, точно немає. Більш того, я хочу повернутися. В роботі в Польщі я був би зацікавлений. Але за умови, що це буде серйозний і масштабний проєкт, команда, яка буде боротися за трофеї.

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Середняк - напевно, не очолив би. Але якщо клуб, який хоче чогось досягти, то я готовий.

Контракт з Українською федерацією футболу? Думаю, це питання можна вирішити", - розповів Маркевич.

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