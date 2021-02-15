Реал готує трансфер Де Лігта

Маттіс Де Лігт може змінити клуб

Захисник Ювентуса Маттіс Де Лігт влітку перейде у Реал.

Про це повідомляє Voetbal24.

Реал вважає 21-річного нідерландця ідеальним спадкоємцем Серхіо Рамоса, який може піти на правах вільного агента. "Вершкові" вже розпочали переговори з представниками гравця, але орієнтовна сума переходу наразі невідома.

Де Лігт зіграв 18 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначався.

Контракт захисника з Ювентусом розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Реал розглядає чотирьох захисників на заміну Рамосу.