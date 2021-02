УЄФА представила новий м'яч Ліги чемпіонів

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представила офіційний м'яч матчів плей-оф і фіналу Ліги чемпіонів-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Adidas Finale Istanbul 21 виготовлений до 20-ї річниці зіркового дизайну м'ячів Ліги чемпіонів. М'яч має елементи дизайну попередніх двадцятьох фіналів.

⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.



⚽ It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5