Селезньов: Я не міряв скільки випив

Нападник Колоса Євгеній Селезньов підтвердив, що випив декілька келихів вина на зборах у Туреччині.

Про це розповів сам нападник.

"Я прочитав про себе багато за ці дні і я просто не зрозумів, що відбувалося. Чому, як і що, і звідки це все взялося? Червоне вино я можу випити. Чому ні? Ну ми випили ...

Як багато? Я не міряв. Ну пару келихів випив. Ну я ж не рахував келихи. Ну сидимо за розмовою, зібралося 6-7 дуже відомих людей.

Зіграти в товариському матчі мені не давали ахіли. Будь-який доктор підтвердить. В той день я дійсно випив дуже багато знеболюючого, розтерся маззю. Біль дійсно не давала мені бігти, нічого", - розповів Селезньов.