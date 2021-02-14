Медичні обстеження для Артема заплановані на 15 та 16 лютого

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник київського Динамо Артем Шабанов прибув до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба Легії.

Після медичних обстежень, запланованих на 15 і 16 лютого, українець може стати гравцем Легії. Клуби ведуть розмову про взяття захисника в оренду польським клубом на 6 місяців з правом викупу.

28-річний лівий захисник відіграв за Динамо багато матчів на рівні Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У 2020 році він грав на виїзді проти Барселони та отримав позитивні відгуки, з командою виграв Кубок України в сезоні 2019/20. У 2017 році Шабанов дебютував за збірну, де зіграв два матчі.