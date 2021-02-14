 Сент-Етьєн переміг Ренн, Анже програв Нанту. Результати матчів 25 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Сент-Етьєн переміг Ренн, Анже програв Нанту. Результати матчів 25 туру Ліги 1
#Нім, #Нант

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі французької Ліги 1 відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
25 тур, 14 лютого

Анже - Нант 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 4 Сімон, 0:2 - 7 Лоуза, 1:2 - 33 Мангані (пен), 1:3 - 85 Бамба

Діжон - Нім 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Ріпарт, 0:2 - 87 Еліссон

Мец - Страсбург 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Делен, 1:1 - 33 Томассон. 1:2 - 84 Томассон

Ренн - Сент-Етьєн 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Буанга. 0:2 - 71 Норден

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Барселона - ПСЖ.

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