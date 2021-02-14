Маріуполь - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги Маріуполь зіграє з Олександрією.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд на матч.
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Танковський, Мішньов, Топалов, Очеретько, Кулаков
Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Сагуткін, Мампассі, Кирюханцев, Петерман, Кулієв, Кащук, Сікан
Олександрія: Біликк, Ковалець, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Шастал, Гречишкін, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасні: Борисенко, Мельник, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Мірошніченко, Новіков
Матч розпочнеться о 14:00.