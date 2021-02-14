Гвардіола: Це той же Ліверпуль, що і раніше

Джерело - Manchester Evening News.
Якість гри Ліверпуля залишилася на колишньому рівні.
Таку думку висловив головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.
"Виходячи з того, що я побачив в їх матчі проти Лестера, можу сказати, що це той же Ліверпуль, що і раніше. Футбол - це настрій, відчуття. Іноді це не про тактику. Якість команди залишилася колишньою", - заявив іспанець.
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"Я не думаю, що якість їх пресингу або гри стала гірше. Вони завжди створюють більше моментів, ніж суперник. Мені не подобається страждати в матчах проти Ліверпуля, але я люблю за ними спостерігати", - сказав Гвардіола.
Раніше Лестер завдав Ліверпулю третьої поспіль поразки в АПЛ.