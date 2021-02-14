Гвардіола: Це той же Ліверпуль, що і раніше

Якість гри Ліверпуля залишилася на колишньому рівні.

Таку думку висловив головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

"Виходячи з того, що я побачив в їх матчі проти Лестера, можу сказати, що це той же Ліверпуль, що і раніше. Футбол - це настрій, відчуття. Іноді це не про тактику. Якість команди залишилася колишньою", - заявив іспанець.