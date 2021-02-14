Зідан має намір очолити збірну Франції

Головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан має намір очолити національну збірну Франції в майбутньому.

Про це він розповів порталу Marca.

"Подивимося. Мої думки пов'язані з Реалом. Я насолоджуюся кожним днем в Мадриді. Але ти ніколи не знаєш, що буде далі. Я спілкуюся з паном Ле Гре ( президент федерації футболу Франції - ред.) з 1998 року. Збірна - це моя мета, я говорив про це ще десять років тому, коли тільки почав тренувати. Але зараз я в Реалі", - сказав Зідан.