Зоря - Десна 2:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря обіграла Десну в 14 турі української Прем'єр-ліги.
18 хвилина. Відео голу Гладкого
21 хвилина. Відео голу Тотовицького
62 хвилина. Відео голу Гладкого
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14 тур, 13 лютого
Зоря - Десна 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Гладкий, 1:1 - 21 Тотовицький, 2:1 - 62 Гладкий
Стартові склади команд:
Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс(Жуніньо 46), Іванісеня, Кочергін, Назарина, Хомченовський(Шахаб 60), Аллахяр, Гладкий
Запасні: Мацапура, Жуніор, Гринь, Казаков, Демченко, Мильченко, Шахаб, Луньов, Алефіренко
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Тотовицький, Калтвінцев, Білошевський(Картушов 66), Мостовий(Дегтярьов 78), Гуцуляк(Домбровський 65), Конопля(Гітченко 79), Будківський, Імереков(Арвеладзе 86)
Запасні: Литовга, Полегенько, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Картушов, Гітченко, Дегтярьов, Шевцов
Попередження: Імерков(51), Огіря(64), Конопля(77), Іванісеня(81), Калітвінцев(90+2), Будківський(90+3)