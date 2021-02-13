 Зоря - Десна 2:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Десна 2:1. Відео голів

Сьогодні 21:11 34 0
Відео голів матчу Зоря - Десна
Зоря - Десна 2:1. Відео голів
#Зоря, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря обіграла Десну в 14 турі української Прем'єр-ліги.

18 хвилина. Відео голу Гладкого

21 хвилина. Відео голу Тотовицького

62 хвилина. Відео голу Гладкого

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14 тур, 13 лютого

Зоря - Десна 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Гладкий, 1:1 - 21 Тотовицький, 2:1 - 62 Гладкий

Стартові склади команд:

Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс(Жуніньо 46), Іванісеня, Кочергін, Назарина, Хомченовський(Шахаб 60), Аллахяр, Гладкий

Запасні: Мацапура, Жуніор, Гринь, Казаков, Демченко, Мильченко, Шахаб, Луньов, Алефіренко

Десна: Паст, Тамм, Огіря, Тотовицький, Калтвінцев, Білошевський(Картушов 66), Мостовий(Дегтярьов 78), Гуцуляк(Домбровський 65), Конопля(Гітченко 79), Будківський, Імереков(Арвеладзе 86)

Запасні: Литовга, Полегенько, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Картушов, Гітченко, Дегтярьов, Шевцов

Попередження: Імерков(51), Огіря(64), Конопля(77), Іванісеня(81), Калітвінцев(90+2), Будківський(90+3)

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