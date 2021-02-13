Франков: Колос зумів домовитися, нічого більше

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков оцінив перенесення матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги між Колосом та Шахтарем.

Про це розповів сам журналіст.

"Зрозумійте просту і одночасно складну річ: в нашому футболі немає системи управління, немає статутів та нормативних документів, регламенти мертві до їх затвердження — все як в країні в цілому. Питання, хто наскільки близько з ким знайомий і дружний, не більше того. Управління — виключно в ручному режимі. Колос зумів домовитися, нічого більше. А так усі рівні...", — написав Франков.