Зоря - Десна: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря та чернігівська Десна відкриють весняну частину чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.
Головні тренери команди визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс, Іванісеня, Кочергін, Назарина, Хомченовський, Аллахяр, Гладкий
Запасні: Мацапура, Жуніор, Гринь, Казаков, Демченко, Мильченко, Шахаб, Луньов, Алефіренко
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Тотовицький, Калтвінцев, Білошевський, Мостовий, Гуцуляк, Конопля, Будківський, Імереков
Запасні: Литовга, Полегенько, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Картушов, Гітченко, Дегтярьов, Шевцов