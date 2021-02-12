Моєс: У Ярмоленка невелика травма

Девід Моєс прокоментував травму Андрія Ярмоленка

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс відреагував на травму українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

Про це розповів сам шотландський спеціаліст.

Українець отримав пошкодження коліна в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії з Манчестер Юнайтед (0:1). Моєс не зміг назвати терміни відновлення футболіста, але натякнув, що травма виявилася менш серйозною, ніж передбачалося раніше.

"З приводу Ярмоленко: у нього невелика травма коліна. Ми збираємося оцінити його стан, щоб точно знати, що це таке", - розповів Моєс.

У поточному сезоні 31-річний українець зіграв за Вест Гем 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко вибув до кінця сезону.