Агент Ярмоленка назвав терміни відновлення українця

Футболіст пропустить не більш трьох тижнів

Пошкодження півзахисника Вест Гема і збірної України Андрія Ярмоленка, отримане в кубковому матчі з Манчестер Юнайтед, виявилося не настільки серйозним, як повідомлялося раніше.

Про це повідомляє агент футболіста Вадим Шаблій.

Згідно з навіть найгіршими прогнозами лікарів Ярмоленко пропустить не більш трьох тижнів.

Це означає, що до березневих матчів національної команди її найкращий з чинних бомбардирів буде в строю.

Що стосується матчів за клуб, то Ярмоленко ризикує пропустити найближчі три зустрічі проти Шеффілда (15.02), Тоттенгема (21.02) і Манчестер Сіті (27.02).