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Лейпциг хоче викупити конкурента Зінченка

Сьогодні 16:46 414 0
Анхеліньйо залишиться у Бундеслізі
Лейпциг хоче викупити конкурента Зінченка
#Лейпциг

Джерело - football24.ua.

Німецький РБ Лейпциг зібрався викупити оборонця Анхеліньйо, права на якого досі належать Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Fussball Transfers.

Зараз Анхеліньйо захищає кольори Лейпцига на правах оренди. Втім, в угоді з Ман Сіті є пункт про обов'язковий викуп, який активується, якщо іспанець зіграє 12 матчів Бундесліги в сезоні, 5 з яких у другому колі (залишилося ще 2).

Сума потенційної угоди – 18-20 млн євро.

У нинішньому сезоні Анхеліньйо провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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