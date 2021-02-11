Лейпциг хоче викупити конкурента Зінченка

Джерело - football24.ua.
Німецький РБ Лейпциг зібрався викупити оборонця Анхеліньйо, права на якого досі належать Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Fussball Transfers.
Зараз Анхеліньйо захищає кольори Лейпцига на правах оренди. Втім, в угоді з Ман Сіті є пункт про обов'язковий викуп, який активується, якщо іспанець зіграє 12 матчів Бундесліги в сезоні, 5 з яких у другому колі (залишилося ще 2).
Сума потенційної угоди – 18-20 млн євро.
У нинішньому сезоні Анхеліньйо провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач.