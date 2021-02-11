Бернард приніс перемогу Евертону над Тоттенгемом у Кубку Англії

Команди видали результативну гру, забивши на двох дев'ять м'ячів

Джерело - Чемпіон.

10 лютого відбувся матч 1/8 фіналу Кубку Англії, в якому зустрічалися Евертон та Тоттенгем.

В основний час команди забили по чотири голи.

Колишній гравець Шахтаря Бернард приніс перемогу Евертону над Тоттенгемом у додатковий час.

Кубок Англії

1/8 фіналу, 10 лютого

Евертон - Тоттенгем 5:4 (3:2, 1:2, 1:0, 0:0)

Голи: 0:1 - 3 Санчес, 1:1 - 36 Калверт-Льюїн, 2:1 - 38 Рішарлісон, 2:1 - 43 Сігурдссон (пен), 3:2 - 45+3 Ламела, 3:3 - 57 Санчес, 4:3 - 68 Ришарлісон, 4:4 - 83 Кейн, 5:4 - 97 Бернард.

Раніше, Лестер здолав Брайтон, Шеффілд Юнайтед обіграв Бристоль Сіті у Кубку Англії.